Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Motorradfahrer schwer verletzt

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer am Samstag in Ahaus-Wüllen bei einem Unfall zugezogen. Der 74-Jährige hatte gegen 16.35 Uhr die Stadtlohner Straße (L572) in Richtung Ahaus befahren. Als in Höhe des Eschwegs ein 24-jähriger Stadtlohner seinen Wagen verkehrsbedingt abbremste, bemerkte der Gronauer das zu spät und prallte auf. Ein Rettungswagen brachte ihn ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

