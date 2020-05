Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Lautstarke Fahrmanöver

Ahaus (ots)

Die Spuren blieben deutlich sichtbar: Absichtlich hat ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag auf einem Parkdeck an der Straße Domhof in Ahaus die Reifens eines Wagens durchdrehen lassen und kreisförmige Bahnen gedreht. Dabei störte der 24-jährige Ahauser nicht nur die Nachtruhe. Er hinterließ auch Gummiabrieb, der die Fahrbahndecke erheblich verunstaltete. Polizeibeamte hielten das Fahrzeug an, als es das Parkdeck gerade verlassen hatte. Die Beamten fertigten eine Anzeige.

