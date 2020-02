Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

In Clausthal auf der Altenauer Straße, in Höhe Agricolastraße, ereignete sich am Donnerstag, d. 13.02.2020, 14.30 Uhr, ein Unfall. Eine 74-jährige Pkw-Fahrerin geriet auf schneeglatter Fahrbahn mit ihrem Pkw Seat ins Schleudern, der Pkw rutschte dann über einen Gehweg und prallte gegen eine Mauer. Die Fahrerin verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Den Gesamtschaden an Pkw, Mauer und einem Zaun schätzt die Polizei auf 7000 EUR.

Pkw im Graben

Am Donnerstag, d. 13.02.2020, 15.30 Uhr, wurde der Polizei ein Pkw im Graben auf der L 517 zwischen Zellerfeld und Schulenberg gemeldet. Ein 80-jähriger Pkw-Fahrer war auf schneeglatter Fahrbahn mit seinem Pkw Opel von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht. Der Fahrer blieb unverletzt und es entstanden keine Sachschäden. Für die Bergung des Pkw wurde ein Abschleppdienst angefordert.

Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounter in Clausthal, Bauhofstraße, bemerkte ein Kunde gestern um 13.30 Uhr, dass ein anderer Pkw sehr dicht an seinem Pkw geparkt wurde und er nicht einsteigen konnte. Er wartete auf den Fahrer des anderen Pkw. Als dieser seinen Pkw aus der Parklücke herausrangierte, stellte der andere Herr frische Unfallschäden an seinem Pkw fest Er sprach den vermeintlichen Verursacher an und sprach mit ihm ab, dass man mit beiden Pkw zur Polizei fahren soll. Der Verursacher verließ aber den Parkplatz in eine andere Richtung, so dass der Geschädigte allein die Polizeidienststelle aufsuchte und Anzeige erstattete. Der Verursacher konnte über das Kennzeichen ermittelt werden und kam später zur Polizei. An dem mitgeführten Pkw wurden passende Schäden und auch Fremdlack vom geschädigten Pkw festgestellt. Hier legte er eine amerikanische Fahrerlaubnis vor und es wird nun geprüft ob diese hier in Deutschland noch gültig ist. /Krz

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell