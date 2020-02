Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 14.02.2020.

Goslar (ots)

Einbruch.

Goslar. Am Freitagmorgen, zwischen 00.30 und 01.05 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamen Öffnen der Terrassentür sowie einer Zwischentür in das Büro eines Hotels in der Krugwiese ein und durchsuchten die hier befindlichen Behältnisse offenbar nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit nicht fest, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Krugwiese oder der näheren Umgebung festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

