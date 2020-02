Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der B 4 in Höhe Abzweig B 242 - Oderteich

Goslar (ots)

Am Donnerstag, d. 13. Februar 2020, gegen 18.40 Uhr, gerät eine 70 Jahre alte Frau aus Elbingerode mit ihrem Pkw Hyundai auf der B 4 von Braunlage in Richtung Torfhaus fahrend in Höhe der Abzweigung zur B 242 (Oderteich) aufgrund von nicht angepasster Geschweindigkeit auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und rutscht auf die Gegenfahrbahn. Hier stößt sie mit dem Pkw Skoda einer 48 jährigen Frau aus der Gemeinde Oberharz am Brocken zusammen. Beide Fahrerinnen werden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die ebenfalls in dem Pkw der 48 Jahre alten Frau befindliche 19 jährige Tochter wird schwer, die 23 Jahre alte Tochter leicht verletzt. Alle vier Frauen werden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Pkw entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 EUR. Der betroffene Streckenabschnitt musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

