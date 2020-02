Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Seesen vom 14.02.2020

Goslar (ots)

Diebstahl: Am Mittwoch zwischen 09.30 Uhr und 10.00 Uhr klingelte eine bislang unbekannte männliche Person bei einer 80jährigen Seesenerin. Unter dem Vorwand sich für alte Schallplatten zu interessieren gelangte der Mann schließlich in die Wohnung der Rentnerin und entwendete in einem unbeobachteten Moment Schmuck im Wert von ca. 1200 Euro. Der Täter wird durch die Geschädigte als etwa 35jähriger, dunkelhaariger, schlanker Mann mit südeuropäischem Aussehen beschrieben. Die Person sprach akzentfreies Hochdeutsch. Wer hat am Mittwochvormittag im Bereich Hochstraße / Sudetenstraße / Schäfereiweg verdächtige Personen wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizei Seesen, Tel. (05381) 9440.

