Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Reifendiebe unterwegs

Viersen: (ots)

In der Nacht zu Dienstag trieben Reifendiebe in Viersen ihr Unwesen. In zwei Autohäusern auf dem Kränkelsweg und auf der Sittarder Straße brachen die bislang Unbekannten jeweils einen Container auf und stahlen einen Teil der darin gelagerten Reifen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (1188)

