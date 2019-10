Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Nettetal-Schaag (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 21.10 Uhr, ereignete sich auf der Straße Speck in Nettetal ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge durch einen unbekannten Verursacher beschädigt wurden. Der verursachende Pkw kam aus Richtung Schaag Innenstadt und fuhr nach dem Unfall in Richtung Breyell weiter, ohne dass sich der Fahrer / die Fahrerin um den Unfall kümmerte. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, sprachen vor Ort mit der Eigentümerin der beschädigten Fahrzeuge, hinterließen aber leider nicht ihre Personalien. Das Verkehrskommissariat Viersen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und Fahrer/Fahrerin machen können, sich über die Rufnummer 02162/377-0 bei der Polizei zu melden. /wg (1186)

