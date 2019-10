Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Unfallflucht am Heidweg - Zeugin meldete sich

Viersen (ots)

Wie in unserer Meldung 1180 berichtet, kam es am vergangenen Mittwoch auf dem Heidweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto beschädigt wurde. Die Zeugin, die mit der Unfallverursacherin gesprochen hatte, hat sich nach der Veröffentlichung bei der Polizei gemeldet. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. /wg (1184)

