POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Mit Motorroller alkoholisiert gestürzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Motorrollers am Freitag bei einem Unfall in Ahaus-Ottenstein erlitten. Der 61-Jährige war gegen 17.00 Uhr aus ungeklärter Ursache im Bereich der Einmündung Vredener Straße/Burgstraße/Wiegbold zu Fall gekommen. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen dafür, dass der Ahauser unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 1,9 Promille hin. Ein Arzt entnahm dem Mann in der Polizeiwache in Ahaus eine Blutprobe. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige.

