Polizei Wuppertal

POL-W: W Öffentlichkeitsfahndung im Fahndungsportal nach versuchtem Raub auf Kiosk

Wuppertal (ots)

Am 02.12.2019, gegen 20:45 Uhr, kam es an der Liegnitzer Straße in Wuppertal zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Kiosk (s. Pressemeldung vom 03.12.2019, "Bewaffneter Überfall auf einen Kiosk"). Die Polizei sucht in dem Zusammenhang mit einem Phantombild nach einem der Täter. Das Bild ist über das "Fahndungsportal der Polizei NRW" unter dem unten angehängten Link einzusehen.

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/wuppertal-schwerer-raub

(sw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell