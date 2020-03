Polizei Wuppertal

POL-W: SG Brand in einer Gaststätte in Solingen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (07.03.2020), gegen 23:45 Uhr, kam es in Solingen zum Brand in einer Gaststätte an der Altenhofer Straße. Das aus bislang ungeklärten Gründen ausgebrochene Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand an dem Wohn- und Geschäftsgebäude ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Fünf Personen, die sich oberhalb der Gaststätte aufgehalten hatten, mussten mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (sw)

