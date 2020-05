Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Schmierereien verunstalten Geschäftshäuser

Borken (ots)

Die Fensterscheiben und Fassaden mehrerer Geschäftsräume in der Innenstadt von Borken haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag mit Farbe beschmiert. Die Tatorte liegen an der Goldstraße, am Kornmarkt und an der Straße "An der Alten Windmühle". Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell