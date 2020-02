Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Suche nach Unfallörtlichkeit

Mülheim-Kärlich (ots)

Am Donnerstag, dem 20.02.2020, wurden gegen 22:30 Uhr in Mülheim-Kärlich, Kurfürstenstraße, an einem geparkten weißen Kleinwagen, der zuvor aus Richtung Kettig kam, frische Unfallschäden im Heckbereich festgestellt. Bisher konnte keine passende Unfallörtlichkeit ermittelt werden.

Zeugen, die einen möglichen vorangegangenen Verkehrsunfall beobachtet haben, oder selbst geschädigt wurden, werden gebeten sich mit der Polizei in Andernach (Tel.: 02632/921-0 oder piandernach@polizei.rlp.de) in Verbindungen zu setzen.

Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de





