POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Mehrere Sachbeschädigungen in Bendorf-Sayn

Bendorf-Sayn (ots)

Zwischen Karnevalssonntag und Rosenmontag kam es im Nachgang des Karnevalszuges in Bendorf-Sayn zu mehreren Sachbeschädigungen. Unter anderem wurden ein Pflanzkübel des Verschönerungsvereins Sayn sowie ein Mülleimer am Buswendeplatz im Bereich der Schloss- und der Brexstraße beschädigt. Weiterhin wurden im Bereich des fürstlichen Schlossparks mehrere Schilder des dortigen Schmetterlingsgartens herausgerissen und teilweise im Saynbach versenkt. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1000 Euro. Hinweise auf den/ die Täter liegen der Polizei derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bendorf unter Tel.: 02622/9402-0 erbeten.

