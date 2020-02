Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Andernach vom 21.02.2020, 10:00 Uhr bis 23.02.2020, 10:00 Uhr.

Koblenz (ots)

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der PI Andernach insgesamt nur acht Verkehrsunfälle, davon keiner mit Personenschaden, einer mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und einer unter Alkoholeinfluss.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz: In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 37-jähriger Mann aus Weißenthurm mit seinem E-Scooter (max. Geschwindigkeit über 20 km/h) die Hauptstraße in Weißenthurm. Das Gefährt verfügte nicht über eine Versicherung und außerdem ist der 37-jährige nicht im Besitz der entsprechenden Fahrerlaubnis der Klasse AM. Er wird sich dem entsprechenden Strafverfahren stellen müssen.

Karnevalsumzüge und Straßenkarneval: Die zahlreichen Karnevalsumzüge im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Andernach (u.a. Andernach, Saffig und St. Sebastian) verliefen ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Lediglich in einem Fall kam es zu einer Straftat in Form einer Nötigung, als ein 84-jähriger Autofahrer aus Saffig irrtümlich der Meinung war, dass Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr keine Verkehrssperrungen vornehmen dürfen, bzw. ihm keine Anweisungen geben dürfen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren nicht nur einen wertvollen Beitrag zum reibungslosen Ablauf der zahlreichen Karnevalsveranstaltungen leisten, sondern dass die Kameradinnen und Kameraden insbesondere mit Verkehrssperrungen und -ableitungen beauftragt und dazu berechtigt sind. Bis in die späteren Abendstunden verliefen die zahlreichen Karnevalsfeiern in Dienstgebiet ruhig und ohne Störungen. Im Bereich Saffig kam es später lediglich zu mehreren kleinen Auseinandersetzungen. In Andernach musste am späten Abend eine Straßenkarnevalsparty mit ca. 80 Jugendlichen durch die Polizei aufgelöst werden, da die Stimmung sehr aggressiv war und es aus der Gruppe heraus zu Körperverletzungsdelikten kam.

Unfall unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis: Am frühen Sonntagmorgen verlor ein 17-jähriger aus der Verbandgemeinde Pellenz die Kontrolle über das von ihm geführte Auto, welches er von seiner Mutter ausgeliehen hatte, und krachte damit in eine Hauswand in Kruft. Er verletzte sich leicht an der Hüfte und im Gesicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Jugendliche stark alkoholisiert und zudem noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diese wird er wohl nun vorerst aufgrund der zu erwartenden Sperre auch nicht erwerben können. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

