Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einbruch in Getränkemarkt

Lahnstein (ots)

In der Nacht vom 22./23.02.2020 wurde in einen Getränkemarkt in der "Koblenzer Straße" in Lahnstein eingebrochen. Bis dato unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang über die Eingangstür in den Getränkemarkt. Im Getränkemarkt wurden u.a. diverse Zigaretten entwendet. Der Tatort / die Spuren wurden gesichert und die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei Koblenz.

Hinweise zur Tat / zum Täter bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein.

