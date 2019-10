Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendieb festgenommen

53909 Zülpich (ots)

Ein 32-jähriger Mann zog sich am Montag (17 Uhr) in der Umkleide eines Geschäfts in der Münsterstraße Sportbekleidung im Wert von mehreren hundert Euro an. Auf dem Weg Richtung Ausgang wurde er vom Geschäftsführer angesprochen und daran gehindert, sich bis zum Eintreffen der Polizei zu entfernen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt.

