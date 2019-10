Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hochwertiger BMW gestohlen

53881 Euskirchen-Wüschheim (ots)

Einer 37-Jährigen aus dem Euskirchener Stadtgebiet wurde in der Zeit von Samstag (gegen 22 Uhr) und Sonntag (10 Uhr) ein Pkw gestohlen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen BMW x5 xDrive30d in schwarz. Die Besitzerin hatte den Pkw vor ihrer Wohnanschrift in der P.-C.-Ettighoffer-Straße abgestellt.

