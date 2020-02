Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bendorf - Sachbeschädigungen an PKW in Weitersburg

Weitersburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde der PKW eines 23-jährigen aus Weitersburg beschädigt, welcher am Straßenrand der Humboldtstraße abgestellt war. Durch bislang unbekannte Täter wurde dabei der rechte Außenspiegel eines PKW Renault abgetreten.

In der folgenden Nacht zwischen Freitag und Samstagmorgen kam es zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem PKW, welcher in der Humboldtstraße abgestellt war. Hierbei wurde der hintere Scheibenwischer des PKW der Marke Seat abgebrochen, welcher im Bereich einer Hauseinfahrt abgestellt war. Die Überreste des Scheibenwischers konnten im Rahmen der Anzeigenaufnahme neben dem Fahrzeug aufgefunden werden.

Bislang liegen keine Hinweise auf den/ die jeweiligen möglichen Täter vor. Entsprechende Hinweise werden an die Polizei in Bendorf unter Rufnummer 02622/9402-0 erbeten.

