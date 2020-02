Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an PKW

Lahnstein (ots)

In der Nacht vom 21./22.02.2020 wurde ein in der "Freiherr-vom-Stein-Straße" ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW von bis dato unbekanntem Täter mittels eines spitzen Gegenstandes großflächig zerkratzt.

Hinweise zur Tat / zum Täter bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein.

