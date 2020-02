Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Falschgeld

Lahnstein (ots)

Am 22.02.2020, gegen 14 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Lahnstein mitgeteilt, dass jemand in einem Geschäft in der Straße "Adolfstraße" mit einem "falschen" 10 Euro Schein versucht hat zu bezahlen. Die Überprüfung vor Ort ergab, dass es sich bei der Banknote tatsächlich um eine Totalfälschung handelt. Das Falschgeld wurde infolge sichergestellt und es wurde ein Strafverfahren gegen den "Bezahlenden" eingeleitet.

