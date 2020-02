Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bendorf (ots)

Am 22.02.2020 um 17:20 Uhr kam es auf der B 42 in Fahrtrichtung Neuwied in Höhe der Abfahrt Bendorf/Nord zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten 23-jährigen PKW-Fahrerin. Ein bislang unbekannter und flüchtiger PKW-Fahrer kam von der BAB 48 und fuhr auf die B 42 in Richtung Neuwied auf. Dabei wechselte er unvermittelt von dem Beschleunigungsstreifen über die rechte auf die linke Fahrspur und zwang dadurch die Geschädigte zu einer Vollbremsung. Ein hinter der Geschädigten fahrender weiterer PKW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr ungebremst auf den PKW der 23-jährigen auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt und von dem Rettungswagen in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Zu dem unbekannten flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen hellen Kleinwagen gehandelt haben soll. Die B 42 war für die Bergungsmaßnahmen eine Stunde lang nur einspurig befahrbar. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bendorf unter 02622 - 94020 zu melden.

