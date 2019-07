Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Unbekannte Täter heben zwölf Gullideckel aus der Verankerung

Sonsbeck (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am Sonntag um 02.30 Uhr insgesamt zwölf Gullideckel aus der Verankerung gehoben.

Betroffen davon waren die Straßen Zur Licht, Hufschmiedskamp, Taubenweg und An der Ley. Eine Zeugin hatte die beiden Männer bei "ihrer Arbeit" beobachtet, die anschließend in Richtung Hufschmiedskamp flüchteten. Weil es so dunkel war, konnte die Frau die Männer nicht näher beschreiben.

Zu der Zeit war auch ein 31-jähriger Autofahrer mit einem Wagen auf der Straße Zur Licht unterwegs. Er fuhr mit dem linken Vorder- und Hinterrad des Wagens über einen geöffneten Gulli.

Das Auto blieb fahrtüchtig, ein entstandener Sachschaden konnte vor Ort nicht eindeutig ermittelt werden. Beim dem Unfall verletzte sich niemand.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

