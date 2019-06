Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Diebe

Hamm-Pelkum (ots)

Nach einem Diebstahl von Alufelgen am Mittwoch, 12. Juni, in einem Autohandel an der De-Wendel-Straße sucht die Polizei zwei Tatverdächtige. Gegen 22.25 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Anwohner, wie einer der Unbekannten über einen Zaun auf das Gelände des Autohandels kletterte und dann Alufelgen an seinen Komplizen übergab. Anschließend flüchteten sie mit einem champagnerfarbenen Mercedes in Richtung Kamener Straße. Ein Tatverdächtiger mit osteuropäischen Erscheinungsbild ist zirka 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur und kurze, braune Haare. Er trug ein Cappy mit weißer Aufschrift, eine schwarze Trainingshose, eine schwarze Trainingsjacke und rote Turnschuhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

