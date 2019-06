Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Männer und eine Frau nach Ladendiebstahl gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Mittwoch, 12. Juni in einem Kaufhaus auf der Bahnhofstraße sucht die Polizei zwei Männer und eine Frau. Gegen 17.45 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv die Unbekannten dabei, wie sie mehrere Schokoladentafeln in einen Rucksack steckten. Als der 58-Jährige sie ansprach und einen Tatverdächtigen festhielt, wehrte sich dieser und schlug nach dem Detektiv. Nachdem er dem Dieb den Rucksack abgenommen hatte, flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Bahnhof. Die Männer mit südländischem Erscheinungsbild sind zirka 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß und haben dunkle Haare. Sie waren dunkel gekleidet und trugen helle Turnschuhe. Einer der Unbekannten trug ein Basecap. Die Ladendiebin ist zirka 20 Jahre alt, 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Statur und dunkle, lange Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Sie trug ein weißes T-Shirt und eine dunkle Kurzjacke. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

