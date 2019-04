Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Nicht zugelassener Roller in Lemwerder kontrolliert +++ Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Brake kontrollierten am Sonntag, 14. April 2019, 21:20 Uhr, einen Roller in der Delmenhorster Straße in Lemwerder.

Aufgefallen war der mit zwei Personen besetzte Motorroller, weil er unbeleuchtet und ohne Kennzeichen auf dem Gehweg gefahren wurde. Den Beamten fiel dabei auf, dass der Roller über gar keine Scheinwerfer oder Rücklichter mehr verfügte und einen insgesamt sehr schlechten Eindruck machte.

Gegen den Fahrzeugführer, einen 27-jährigen aus dem Kreis Nienburg, wurde ein Strafverfahren eingeleitet, weil das Fahrzeug nicht zugelassen und damit auch nicht versichert war. Zudem zeigte der Mann Anzeichen einer möglichen Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Test erhärtete den Verdacht und zeigte den Konsum von Marihuana an. Es wurde zusätzlich ein Bußgeldverfahren eingeleitet, die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich.

