Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit leicht verletzter betrunkener Person

Braubach (ots)

Am Schwerdonnerstag gegen 12:30 Uhr befuhr die 37jährige Fahrerin eines PKW die K 70 von Dachsenhausen kommend in Richtung Braubach. In einer Linkskurve kam sie von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit einem Felsvorsprung. In Folge des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin erlitt nur leichte Prellungen, jedoch wurde bei ihr eine Alkoholisierung von 1,79 Promille festgestellt. Der Führerschein wurde in amtliche Verwahrung genommen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621-913-0

E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell