Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Passanten beraubt

Vreden (ots)

Handy und Geldbörse haben drei Unbekannte am Sonntag in Vreden von einem Passanten geraubt. Der 33-Jährige befand sich gegen 06.00 Uhr auf dem Parkplatz an der Ecke Lappenbrink/Wüllener Straße, als die Männer ihn von hinten niederschlugen. Als er ihnen Mobiltelefon und Portemonnaie ausgehändigt hatte, entfernten sich die Täter in Richtung Innenstadt. Alle drei waren etwa Mitte 20 und sprachen gebrochen deutsch, ein Täter circa 1,90 Meter groß, die anderen beiden etwas kleiner, südländisches Erscheinungsbild, zwei waren mit einem Kapuzenpullover bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

