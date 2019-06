Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher nutzt auf Kipp stehendes Fenster aus

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Montag nutzte ein Einbrecher auf dem Gattopskamp ein auf Kipp stehendes Fenster aus. Er öffnete dieses und drang in das Wohnhaus ein. Ein Bewohner hatte gegen 03.30 Uhr die Küche aufgesucht, ohne den oder die Täter bemerkt zu haben. Kurz darauf stellte er aber den Einbruch fest.

Der oder die Täter waren vermutlich geflüchtet, als sie den Hausbewohner gehört hatten. Entwendet wurden eine Armbanduhr und eine Brieftasche.

In den letzten Wochen kam es in Bocholt und Rhede zu mehreren Einbrüchen, bei denen durch den oder die Einbrecher auf Kipp stehende Fenster geöffnet wurde. In den meisten Fällen waren die Geschädigten zur Tatzeit zu Hause und schliefen.

Die Polizei weist erneut darauf hin - auf Kipp stehende Fenster ohne besondere Sicherung sind für Einbrecher kein Hindernis.

