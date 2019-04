Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher scheitern an Haustür

Menden (ots)

In der Nacht vom 08.04. zum 09.04.2019 hebelten unbekannte Einbrecher an der Hauseingangstür eines Hauses an der Balver Straße. Die Tür hielt dem Ansinnen stand und die Täter gelangten nicht ins Innere. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Menden entgegen.

