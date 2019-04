Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe auf Baustelle

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte entwendeten innerhalb der letzten Woche eine 12 Volt Batterie aus einem Luftkompressor an der Baustelle am Löher Weg. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

