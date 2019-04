Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw in Garage geöffnet

Einbruchsversuch endet in Toilette

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht vom Montag zum Dienstag (08.04./09.04.2019) öffneten unbekannte Täter eine Garage Am Ramsberg. Der in der Garage stehende schwarze Opel Corsa wurde ebenfalls geöffnet und Bargeld aus dem Fahrzeug gestohlen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der südlichen Innenstadt nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

In der Nacht zum Dienstag schlagen unbekannte Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss der Postfiliale am Rathausplatz ein. Sie gelangen lediglich im Toilettenbereich, der vom weiteren Gebäudeteil der Post getrennt ist. Hier lassen die Täter von weiteren Einbruchsversuchen ab. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu den Einbrechern ebenfalls an die Polizei erbeten.

