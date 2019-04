Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw Brand endet glimpflich

Pkw geknackt

Iserlohn (ots)

Ein 45 jähriger Iserlohner befuhr am gestrigen Dienstag, gegen 14:45 Uhr, die Dortmunder Straße mit einem grauen Daimler Benz. Plötzlich nahm er eine starke Rauchentwicklung aus dem Motorraum war und stellte den Pkw ab. Der Pkw fing Feuer und die alarmierte Feuerwehr löschte den Motorbrand ab. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der geschätzte Sachschaden beträgt über zehntausend Euro.

In der Nacht zum Dienstag brachen unbekannte Diebe einen an der Kluse geparkten schwarzen BMW X 5 auf (Seitenscheibe eingeschlagen) und nahmen aus der Mittelkonsole eine Dokumentenmappe mit diversen Karten, und einen Schlüssel mit. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu Personen am schwarzen BMW X 5 nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell