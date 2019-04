Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mini aufgebrochen

Hemer (ots)

In der Nacht vom Montag zum Dienstag brachen bislang unbekannte Täter einen am Alberichweg abgestellten braunen Mini auf. Die Aufbrecher hatten die hintere Seitenscheibe eingeschlagen und eine im Fahrzeug befindliche Nike Sporttasche mitgenommen. Zudem zerkratzten die Tür unterhalb des Türgriffs. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Hemer erbeten.

