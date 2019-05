Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallstadt: Autofahrer wird handgreiflich - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der einen anderen Verkehrsteilnehmer körperlich angegriffen haben soll.

Die Anzeige erstattete ein 22-jähriger Autofahrer, der am Sonntag, den 07.04.2019, kurz nach 11 Uhr, von der Autobahn-Anschlussstelle Freiburg-Süd in Richtung Mengen fuhr. Auf der L187 zwischen Tiengen und Mengen habe ihn ein roter Kleinwagen überholt und bis zum Stillstand ausgebremst. Der andere Autofahrer sei ausgestiegen und hätte die Tür des Geschädigten geöffnet. Dann habe der Unbekannte versucht, ihn zu schlagen. Als Zeugen hinzukamen, sei der Angreifer wieder in seinen Wagen eingestiegen und in Richtung Mengen weggefahren.

Der Anzeigeerstatter beschrieb den Angreifer als südländisch aussehend, 165-170 cm groß, mit kräftiger Statur, circa 30 Jahre alt, glatzköpfig, mit schwarzer Steppjacke bekleidet. Der Täter habe akzentfrei Deutsch gesprochen. Über das Fahrzeug (roter Kleinwagen) gibt es keine näheren Angaben.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf den gesuchter täter geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Freiburg-Süd zu melden (Tel. 0761 882-4421).

