Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim- Diebstahl aus Baustelle

Freiburg (ots)

Gottenheim. Eine anlässlich des Umbaus der Bahnlinie eingerichtete Baustelle bei Gottenheim Höhe Zufahrt Angelweiher wurde am vergangenen Wochenende von Dieben heimgesucht. Als Tatzeit kommt der Zeitraum von Freitag 03.05. 13:00 Uhr, bis Sonntag 05.05.2019 18:00 Uhr in Betracht. Die Unbekannten Täter brachen mehrere Baucontainer mit brachialer Gewalt auf und entwendeten neben einer Standbohrmaschine und einer Motorsäge der Marke Stihl auch einen Kaffeevollautomaten des Herstellers De Longhi. Desweiteren wurden aus einem Kettenbagger zwei große Fahrzeugbatterien entwendet und nach aufbrechen der Tankverschlüsse aus drei Baustellenfahrzeugen ca. 400 l Diesel abgepumpt. Aus einem freistehenden Dieseltank wurden weitere 700 l abgepumpt wozu die Täterschaft einen mindestens 5m langen Schlauch verwendet haben mussten. Der Gesamtschaden liegt nach erster Schätzung bei ca. 4800 Euro. Die Polizei wurde erst am Montag von dem Diebstahl unterrichtet.

Hinweise durch die Bevölkerung werden an das Polizeirevier Breisach unter Tel.Nr.: 07667/91170 erbeten.

