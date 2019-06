Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher öffnet auf Kipp stehendes Fenster

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Dienstag öffnete ein Einbrecher auf dem Mussumer Kirchweg ein auf Kipp stehendes Fenster und drang in das Wohnhaus ein. Entwendet wurden Bargeld und drei Mobiltelefone. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

In den vergangenen Wochen kam es in Bocholt und Rhede zu mehreren Einbrüchen, bei denen durch den oder die Einbrecher auf Kipp stehende Fenster geöffnet wurde. In den meisten Fällen waren die Geschädigten zur Tatzeit zu Hause und schliefen.

Die Polizei weist erneut darauf hin - auf Kipp stehende Fenster ohne besondere Sicherung sind für Einbrecher kein Hindernis.

