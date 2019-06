Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Nach Unfall weggefahren

Gescher (ots)

Zeugen sucht die Polizei für einen Unfall, der sich am Samstag in Gescher ereignet hat. Ein Autofahrer war gegen 20.20 Uhr mit seinem Wagen vor einen Begrenzungspfosten an einem Imbissbetrieb auf der Stadtlohner Straße gefahren. Der Fahrer hatte sich danach von der Unfallstelle entfernt. Unbekannte hatten einen Mitarbeiter des Imbisses über den Unfall unterrichtet. Herbeigerufene Polizeibeamte konnten über das Kennzeichen den alkoholisierten Halter des geflüchteten Fahrzeugs ermitteln. Ein Arzt entnahm dem 60-Jährigen im Krankenhaus zwei Blutproben, um den Alkoholkonsum exakt nachweisen zu können. Die Polizei bittet insbesondere die unbekannten Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden unter Tel. (02561) 9260.

