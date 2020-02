Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl in/aus Fahrzeug

Lahnstein (ots)

Am 21.02.2020, zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl von Bargeld in/aus einem geparkten Lieferwagen. Der Lieferwagen war im Tatzeitraum auf dem öffentlichen Parkplatz in der Straße "Am Rasenplatz" in Lahnstein geparkt. Während der Fahrer des Lieferwagens ein angrenzendes Geschäft mit Waren belieferte nutzte der Täter die günstige Gelegenheit und entwendete aus dem unbesetzten Fahrzeug mehrere Geldtaschen. Die Höhe des Stehlguts ist bis dato noch nicht abschließend bekannt, dürfte aber im vierstelligen Euro Bereich liegen.

Hinweise zur Tat / zum Täter bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein.

