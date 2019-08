Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw brannte

Wassenberg (ots)

In der Nacht zu Freitag, 23. August, brannte an der Straße Am Buir ein Pkw der Marke Jeep. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und verhindern, dass die Flammen auf umstehende Autos übergriffen. Zur Klärung der Brandursache sind die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen worden.

