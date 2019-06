Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Dank Ehefrau wieder frei - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Trier (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde von der Bundespolizei Trier ein 32-jähriger Rumäne in Trier-West verhaftet.

Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz vor.

Er selbst verfügte nicht über genügend Barmittel, so dass - nach einem Anruf - die Ehefrau des Rumänen die Geldstrafe incl. der Kosten in Höhe von 1.573,50 Euro bei der Polizeiwache in Bonn bezahlte. Somit konnte die Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen abgewendet werden und er die Dienststelle als freier Mann verlassen.

