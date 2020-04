Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Alleshausen - Einbrecher findet nichts Stehlenswertes

In eine Scheune brach ein Unbekannter ein. Er floh ohne Beute.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brach ein Unbekannter in eine Scheune ein, die an der Kreisstraße von Alleshausen in Richtung Moosburg steht. Er durchsuchte den Schuppen, fand aber offensichtlich nichts Stehlenswertes, denn er zog ohne Diebesgut wieder ab. Wie die Polizei mitteilte, kam es in den vergangenen Tagen zu zwei weiteren Einbrüchen in Schuppen in umliegenden Federseegemeinden. Dabei wurde hauptsächlich Werkzeug entwendet. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, untersucht der Polizeiposten Bad Schussenried.

