POL-UL: (UL) Ehingen - Anderen Pkw übersehen

Falsch eingeordnet hatte sich ein Autofahrer. Als er seinen Fehler bemerkt und korrigiert, kommt es zum Unfall.

Ulm (ots)

Ca. 6.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Freitagnachmittag. Ein 49-jähriger VW-Fahrer war auf der Lindenstraße stadteinwärts unterwegs. Er wollte nach links in Richtung Bucks Höfle abbiegen und ordnete sich entsprechend ein. Auf Grund einer Baustelle ist die Einfahrt aber derzeit blockiert. Als der 49-Jährige dies bemerkte, wechselte er auf den rechten Fahrstreifen, um geradeaus weiter zu fahren. Dabei übersah er allerdings den Mazda eines 32-Jährigen, der ebenfalls in Richtung Stadtmitte fuhr. Bei dem Unfall blieben die beiden Fahrer unverletzt.

