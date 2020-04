Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Auto wieder da, Diebe fehlen noch

Noch immer sucht die Polizei nach den Dieben von Niederstotzingen.

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4561667), hatten Unbekannte sich in der Nacht zum Dienstag unter anderem Zutritt zu einer Firma am Bahndamm in Niederstotzingen verschafft. Sie fanden einen Autoschlüssel und flüchteten mit dem silberfarbenen VW Touran. Weil die Polizei das Kennzeichen veröffentlichte, meldete sich ein Zeuge am Freitagnachmittg bei der Polizei in Sontheim. Ihm war der Wagen in der Niederstotzinger Bergstraße aufgefallen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler steht der Wagen dort schon seit mehreren Tagen. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher unmittelbar nach der Tat in die Bergstraße fuhren und dort oder in der Nähe in ein anderes Fahrzeug stiegen.

Jetzt bittet die Polizei um weitere Hinweise. Sie fragt:

- Wer hat gesehen, wer den silberfarbenen VW Touran in der Bergstraße geparkt hat? - Wem ist dort oder in der Nähe ein anderes Fahrzeug aufgefallen? - Wer hat verdächtige Personen gesehen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei in Sontheim unter der Telefon-Nr. 07322/96530 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Hinweis: Tipps zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl gibt die Polizei im Internet unter www.k-einbruch.de.

