Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher überrascht

Mit seiner Beute floh ein Unbekannter in Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr hörte ein Zeuge ein lautes Geräusch über seiner Wohnung in der Rosenstraße. Er begab sich in das Treppenhaus um nach dem Rechten zu Schauen. Ein Unbekannter mit einer Geldkassette in der Hand kam gerade die Treppe hinunter. Der brach zuvor in eine darüberliegende Wohnung ein füchtete mit seiner Beute. Der Einbrecher drückte den Zeugen beiseite und flüchtete aus dem Gebäude. Auf seiner Flucht rannte der Einbrecher noch fast eine weitere Zeugin um, die gerade vor dem Gebäude lief. Mehrere Streifen fahndeten nach dem Einbrecher. Der blieb verschwunden. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++++ 0582571

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell