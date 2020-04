Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rauschgift und Waffen in der Tasche/ Rauschgift und Waffen fand die Polizei am Donnerstag bei Kontrollen in Ulm.

Gegen 12.30 Uhr kontrollierte die Polizei mehrere Personen in einer Grünanlage nahe der Lindenstraße. Zeugen hatten den Verdacht, dass dort Drogen konsumiert wurden. Deshalb hatten sie die Polizei informiert. Bei der Kontrolle eines 41-Jährigen fanden die Beamten Reste von Amphetamin in einem Tütchen. Weiterhin hatte er einen Teleskopschlagstock und ein Einhandmesser dabei. Die Beamten stellten Gegenstände sicher. Das Mitführen solcher Waffen ist in der Öffentlichkeit nicht erlaubt. Der 41-jährige muss mit Anzeigen rechnen.

Eine 19-jährige fiel einer Streife gegen 23 Uhr in der Schillerstraße auf. Bei der Kontrolle fanden die Beamten bei ihr zunächst ein Tütchen mit etwa 3,5 Gramm Marihuana und einen fertigen Joint. Weiterhin stießen die Polizisten noch auf einen Elektroschocker, der als Taschenlampe getarnt war. Das ist so auch nicht erlaubt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die 19-jährige sieht nun Anzeigen entgegen.

