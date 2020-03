Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 14.03.2020, gegen 08:50 Uhr, ereignete sich in der Wolfslochstraße ein Verkehrsunfall. Ein dunkelgrüner Audi A4 war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand vor dem Anwesen mit der Hausnummer 127 zum Parken abgestellt. Als ein weißer Lieferwagen seitlich neben dem Audi anhielt, touchierte und beschädigte er dessen linksseitigen Heckbereich. Hierbei entstand an dem Audi ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Fahrer des weißen Lieferwagens setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Unfalls. | pizw

