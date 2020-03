Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Gewahrsam nach Platzverweis

Polizei Pirmasens (ots)

Am 14.03.2020, gegen 00:45 Uhr, rief ein junger Mann auf hiesiger Dienststelle an und teilte mit, dass er sich am Quasimodo in Pirmasens befinde und vermute, dass dort Jugendliche Alkohol konsumieren. Vor dem Quasimodo konnte der 18-jährige Mann angetroffen werden. Er war sehr aggressiv und befand sich in einer lautstarken Diskussion mit den Mitarbeitern des dortigen Sicherheitsdienstes. Da er nicht zu beruhigen war, wurde ihm ein Platzverweis erteilt, welchem der junge Mann nach einigem Zögern auch nachkam. Bei einer Überprüfung nach wenigen Minuten wurde jedoch festgestellt, dass er wieder zurückgegangen war und sich erneut in einer lautstarken Diskussion mit dem Angestellten des Sicherheitsdienstes befand. Der aggressive junge Mann musste daraufhin zur Durchsetzung des zuvor ausgesprochenen Platzverweises in Gewahrsam genommen werden. |pips

