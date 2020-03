Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Verdacht des Unfalls unter Alkohol

Polizei Pirmasens (ots)

Am 14.03.2020, gegen 01:30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis die Rodalber Straße in Fahrtrichtung Sommerwald. Etwa in Höhe des Anwesens 16 streifte er mit seinem Fahrzeug ein am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Hierbei entstand an dem geparkten Fahrzeug ein Schaden von ca. 4500 Euro. Bei der Überprüfung der Person konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,26 Promille festgestellt werden. Der Fahrzeugführer gab gegenüber den Beamten an, vor deren Eintreffen nach dem Unfall mehrere Flaschen Bier getrunken zu haben. Eine Blutprobe wurde entnommen. Ein entsprechendes Gutachten muss jetzt Klärung hinsichtlich der Angaben des jungen Mannes bringen. |pips

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Pirmasens

Telefonnummer 06331/5200

pipirmasens@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell